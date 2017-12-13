13.12.2017 10:36

Пожар на подстанции под Харьковом: в поселках отключали свет (ФОТО)

На Харьковщине полицейские проводят проверку по факту пожара на подстанции.



// Нацполиция

Возгорание в электрошкафу силовой тяговой подстанции «Шпаковка» произошло 12 декабря около 22:05 возле поселка Солоницевка.



По адресу выезжали работники Дергачевского отдела полиции. Предварительно установлено, что причиной пожара вблизи железнодорожного пути стало замыкание электропроводки.



Огнем была охвачена площадь около 20 кв. метров. На момент локализации пожара, примерно на два часа работники «Харьковоблэнерго» выключали свет в поселках Солоницевка, Пересечное, Подворки и селе Гавриловка.



Пожар был локализован в 23:03 12 декабря и в 00:58 уже на следующий день - ликвидирован.

Движение электропоезда сообщением «Харьков-Золочев» по ​​прибытию на конечную остановку в 22:10 ненадолго было приостановлено. Другие поезда следовали без остановок по своим маршрутам.



Событие зарегистрировано в журнале единого учета правонарушений Дергачевского отдела полиции. Проверка по данному факту продолжается.