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13.12.2017  14:15   

На Харьковщине из-за сигареты погибла женщина

О задымлении в жилой комнате, в которой находилось бесчувственное тело 57-летней женщины, правоохранителям сообщила соседка погибшей.


kharkiv.dsns
Как рассказали в пресс-службе спасателей, 12 декабря в 11:44 на номер «101» поступило сообщение от сотрудников Национальной полиции о пожаре в жилом частном доме на улице Степной, 10, в поселке Безруки Дергачевского района. 
 
«К месту вызова было направлено дежурное отделение 53-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистерне. На момент прибытия спасателей в одной из жилых комнат горел диван и ковер на площади 3 кв.м. В результате пожара женщина, которая жила в доме, получила травмы не совместимые с жизнью. Спасатели локализовали пожар в 12:07 и ликвидировали в 12:15», - информируют в пресс-службе ГСЧС. 
 
По предварительным данным экспертов причиной пожара является неосторожность погибшей при курении.
Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, курение, харьков
 
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