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13.12.2017  14:45   

Харьковские правоохранители разыскивают опасного преступника (ФОТО)

Сотрудниками Управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Харьковской области устанавливается местонахождение Носкова Михаила Николаевича, 1985 года рождения.


volynnews
По информации пресс-службы ГУНП,  мужчину разыскивают за совершение ряда тяжких уголовных преступлений.
 
Приметы: на вид 32-35 лет, рост 168-170 см, среднего телосложения, лицо круглое, глаза темные, волосы темные короткие.
 
«В случае установления или получения информации о местонахождении Носкова Михаила Николаевича просим сообщить по телефонам: 102, 705-93-63, 700-57-10, 0677560810, 0508342282, 0503438404», - говорят в пресс-службе правоохранителей.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  розыск, преступник, харьков
 
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