13.12.2017 16:14

Полицейские Харьковщины изъяли у мужчины гранату

Злоумышленника разоблачили работники Волчанского отдела полиции.



police.kharkov

В полицию поступило сообщение от 34-летнего мужчины о том, что неизвестный гражданин угрожал ему расправой.

«При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 37-летний житель города Волчанска. В ходе проведения обыска его квартиры полицейские обнаружили сумку, в которой находились два предмета, похожих на гранату «РГД-5» и взрыватель к гранате типа «УЗРГ-2». Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу», - информируют в пресс-службе ГУНП.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что 37-летний мужчина после ссоры, которая возникла из-за его бывшей жены, хотел расправиться с жителем Волчанска.

Следователем проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 129 (угроза убийством), ч.1. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. За содеянное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до 7 лет.