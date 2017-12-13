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13.12.2017  16:14   

Полицейские Харьковщины изъяли у мужчины гранату

Злоумышленника разоблачили работники Волчанского отдела полиции.


police.kharkov
В полицию поступило сообщение от 34-летнего мужчины о том, что неизвестный гражданин угрожал ему расправой.
 
«При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 37-летний житель города Волчанска. В ходе проведения обыска его квартиры полицейские обнаружили сумку, в которой находились два предмета, похожих на гранату «РГД-5» и взрыватель к гранате типа «УЗРГ-2». Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу», - информируют в пресс-службе ГУНП. 
 
В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что 37-летний мужчина после ссоры, которая возникла из-за его бывшей жены, хотел расправиться с жителем Волчанска.
 
Следователем проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 129 (угроза убийством), ч.1. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. За содеянное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до 7 лет.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  граната, полиция, харьков
 
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