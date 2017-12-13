За парком Горького – тройное ДТП (ФОТО)

Авария произошла около половины второго дня 13 декабря на улице Динамовской, 10.
По предварительной информации водитель автомобиля Toyota Corolla перед поворотом налево в парк не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилями Ford Transit и Daewoo Lanos, которые двигались во встречном направлении прямо.
Пострадавших в ДТП нет.
Полицейские составили протокол по статье 124 КУоАП на водителя Toyota.
Для работы этот день мог бы быть неплохим, но уж больно острые у него кромки. Споры, конфликты, стремление к независимости и своеволию – не лучший фон для ведения дел.
Тучи закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Вечером ожидается мелкий дождь.
Православные христиане отмечают день Святого Андрея Первозванного. В народе этот праздник называли днем Андрея Тихая Вода, или Гадального.
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