13.12.2017 16:59

За парком Горького – тройное ДТП (ФОТО)

Авария произошла около половины второго дня 13 декабря на улице Динамовской, 10.



// Патрульная полиция

По предварительной информации водитель автомобиля Toyota Corolla перед поворотом налево в парк не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилями Ford Transit и Daewoo Lanos, которые двигались во встречном направлении прямо.

Пострадавших в ДТП нет.



Полицейские составили протокол по статье 124 КУоАП на водителя Toyota.