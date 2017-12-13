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13.12.2017  16:59   

За парком Горького – тройное ДТП (ФОТО)

Авария произошла около половины второго дня 13 декабря на улице Динамовской, 10.


// Патрульная полиция

По предварительной информации водитель автомобиля Toyota Corolla перед поворотом налево в парк не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилями Ford Transit и Daewoo Lanos, которые двигались во встречном направлении прямо.

Пострадавших в ДТП нет.

Полицейские составили протокол по статье 124 КУоАП на водителя Toyota.

Тэги:  дтп, харьков
 
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