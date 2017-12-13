13.12.2017 21:23

В Харькове «заминировали» Дворец спорта

В результате проверки сотрудники полиции никаких взрывных устройств или опасных веществ не обнаружили.



ck.ck

Специалисты взрывотехнического управления харьковской полиции провели осмотр 43500 квадратных метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 300 человек.

«Сообщение о заминировании поступило в полицию сегодня около 18:36. Для проверки информации на проспект Григоренко выезжала следственно-оперативная группа Немышлянского отдела полиции и взрывотехники. На тот момент в заведении проходила тренировка детей по хоккею. Всех людей оперативно эвакуировали и осмотрели помещения. Взрывоопасных предметов обнаружено не было», - информируют в пресс-службе ГУНП.

Сейчас сотрудниками полиции осуществляются все необходимые розыскные мероприятия с целью установления лиц, внесших ложное сообщение о заминировании.