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13.12.2017  21:23   

В Харькове «заминировали» Дворец спорта

В результате проверки сотрудники полиции никаких взрывных устройств или опасных веществ не обнаружили.


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Специалисты взрывотехнического управления харьковской полиции провели осмотр 43500 квадратных метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 300 человек.
 
«Сообщение о заминировании поступило в полицию сегодня около 18:36. Для проверки информации на проспект Григоренко выезжала следственно-оперативная группа Немышлянского отдела полиции и взрывотехники. На тот момент в заведении проходила тренировка детей по хоккею. Всех людей оперативно эвакуировали и осмотрели помещения. Взрывоопасных предметов обнаружено не было», - информируют в пресс-службе ГУНП. 
 
Сейчас сотрудниками полиции осуществляются все необходимые розыскные мероприятия с целью установления лиц, внесших ложное сообщение о заминировании.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  мина, взрывчатка, харьков, полиция
 
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