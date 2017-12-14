14.12.2017 12:08

Вместо денег – резаная бумага: разоблачена группа мошенников (ВИДЕО)

Харьковские полицейские задержали группу мошенников, которые выманивали у доверчивых граждан деньги под видом проведения акций по продаже товара



// Нацполиция

Организаторами группы оказались два жители Киева, 40 и 49 лет, неоднократно судимые за различные преступления, в том числе за совершение мошенничества.



К своей схемы они привлекли жителей других регионов страны, большинство из которых – из Луганской области. Почти все они ранее судимые, некоторые из них находятся в розыске.



Участники мошеннической схемы действовали с лета текущего года. Своих потенциальных жертв – в основном пожилых людей – они находили вблизи супермаркетов и пытались заинтересовать их предложением приобрести товары по низким ценам.



Условия так называемой акции были следующие. Пострадавшему предлагался конверт, в котором находилась карточка на скидку на 50% на все товары в магазине. Чтобы ее получить, необходимо было выполнить два условия: доказать свою платежеспособность и активировать карточку. То есть, в конверт с карточкой клиент должен положить определенную сумму денег (размер суммы влиял на скидку или на другие условия). Затем пакет запаковувався и возвращался владельцу денег. Однако, потерпевшие не догадывались, что в конверте средств уже нет – их незаметно подменили «куклами». На следующий день необходимо было явиться по указанному адресу и активировать карточку. Тогда же господин должны были вернуть его деньги. Однако, когда на следующий день люди приходили в магазин, выяснялось, что никакая акция не проводилась, а в конверте вместо денег – нарезанные бумажки.



В настоящее время установлено более 10 эпизодов мошенничества, совершенных участниками организованной группы в Харьковской области. Во время обысков подозреваемых и их транспортных средств изъято большое количество визитных карточек и рекламных объявлений и листовок, тетради с черновыми записями, банковские карточки, рюкзак с большим количеством нарезанного газетной бумаги по форме денежных купюр, а также сувенирных денег номиналом по 100 евро и 100 долларов США, мобильные телефоны, сим-карты, ленту с надписью «Акция», конверты. Кроме того, изъяты три автомобиля и средства в национальной и другой валюте.



Семеро участников группы задержаны, досудебное расследование продолжается.