На салтовской стоянке ночью сгорела «газель»

Пожар произошел в Немышлянском районе города.
Около половины второго ночи 13 декабря на автостоянке по улице Академика Амосова, 35 горел автомобиль «Газель», сообщили в оперативной сводке ХОГА.
Жертв и пострадавших нет.
Любовь, работа, бизнес, общение, – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.
Ночной дождь к утру должен закончиться. Во второй половине дня он возобновится и будет идти до позднего вечера. Туман, видимость 200-500 м.
Ежегодно с 2006 года в Украине отмечают День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
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