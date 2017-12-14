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14.12.2017  12:33   

На салтовской стоянке ночью сгорела «газель»

Пожар произошел в Немышлянском районе города.


// Facebook

Около половины второго ночи 13 декабря на автостоянке по улице Академика Амосова, 35 горел автомобиль «Газель», сообщили в оперативной сводке ХОГА.

Жертв и пострадавших нет.

Тэги:  пожар, авто, харьков
 
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