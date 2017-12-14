Неизвестная женщина погибла под колесами Lanos

Наезд произошел в Холодногорском районе города.
Около четырех часов дня 13 декабря на Волонтерской улице 35-летний водитель автомобиля «Ланос» совершил наезд на неизвестную женщину в возрасте примерно 60 лет, сообщили в оперативной сводке ХОГА.
От полученных травм пешеход погибла на месте ДТП.
Любовь, работа, бизнес, общение, – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.
Ночной дождь к утру должен закончиться. Во второй половине дня он возобновится и будет идти до позднего вечера. Туман, видимость 200-500 м.
Ежегодно с 2006 года в Украине отмечают День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
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