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14.12.2017  14:45   

Неизвестная женщина погибла под колесами Lanos

Наезд произошел в Холодногорском районе города.


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Около четырех часов дня 13 декабря на Волонтерской улице 35-летний водитель автомобиля «Ланос» совершил наезд на неизвестную женщину в возрасте примерно 60 лет, сообщили в оперативной сводке ХОГА.

От полученных травм пешеход погибла на месте ДТП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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