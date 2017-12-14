 
Главная Новости Криминал и происшествия Два автомобиля Ford не поделили Московский проспект (ФОТО)
14.12.2017  13:46   

Два автомобиля Ford не поделили Московский проспект (ФОТО)

Авария произошла около 8 часов утра 14-го декабря на перекрестке Московского проспекта и улицы Плиточной.


// Патрульная полиция

Участники происшествия: автомобили Ford Focus и Ford Fiesta, сообщили в патрульной полиции.

По предварительной информации, оба автомобиля двигались вдоль Московского проспекта в сторону станции метро «Индустриальная».

Водитель Ford Fiesta не придерживался безопасного бокового интервала и столкнулся с автомобилем Ford Focus.

На водителя Ford Fiesta полицейские составили административный протокол по ст. 124 КУоАП, в дальнейшем все материалы будут переданы на рассмотрение суда.


 

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
14.12 Криминал и происшествия Неизвестная женщина погибла под колесами Lanos 13.12 Криминал и происшествия За парком Горького – тройное ДТП (ФОТО) 12.12 Криминал и происшествия Под памятником Основателям Харькова – тройное ДТП (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове встретились Президенты Украины и Польши
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 