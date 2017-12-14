14.12.2017 13:46

Два автомобиля Ford не поделили Московский проспект (ФОТО)

Авария произошла около 8 часов утра 14-го декабря на перекрестке Московского проспекта и улицы Плиточной.



// Патрульная полиция

Участники происшествия: автомобили Ford Focus и Ford Fiesta, сообщили в патрульной полиции.



По предварительной информации, оба автомобиля двигались вдоль Московского проспекта в сторону станции метро «Индустриальная».

Водитель Ford Fiesta не придерживался безопасного бокового интервала и столкнулся с автомобилем Ford Focus.



На водителя Ford Fiesta полицейские составили административный протокол по ст. 124 КУоАП, в дальнейшем все материалы будут переданы на рассмотрение суда.



