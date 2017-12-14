Два автомобиля Ford не поделили Московский проспект (ФОТО)

Авария произошла около 8 часов утра 14-го декабря на перекрестке Московского проспекта и улицы Плиточной.
Участники происшествия: автомобили Ford Focus и Ford Fiesta, сообщили в патрульной полиции.
По предварительной информации, оба автомобиля двигались вдоль Московского проспекта в сторону станции метро «Индустриальная».
Водитель Ford Fiesta не придерживался безопасного бокового интервала и столкнулся с автомобилем Ford Focus.
На водителя Ford Fiesta полицейские составили административный протокол по ст. 124 КУоАП, в дальнейшем все материалы будут переданы на рассмотрение суда.
Любовь, работа, бизнес, общение, – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.
Ночной дождь к утру должен закончиться. Во второй половине дня он возобновится и будет идти до позднего вечера. Туман, видимость 200-500 м.
Ежегодно с 2006 года в Украине отмечают День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
влажн.:
давл.:
ветер: