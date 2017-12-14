На Плехановской Lexus сыграл в догонялки с Mitsubishi

Авария произошла 14-го декабря около 10.15 в районе дома 39 по улице Плехановской.
Как сообщили в патрульной полиции, автомобили Lexus RX300 и Mitsubishi Lanser двигались по Плехановской в сторону Маломясницкой.
Водитель автомобиля Lexus не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi Lanser.
Пострадавших в ДТП нет.
На водителя автомобиля Lexus патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.
В дальнейшем, все материалы по приключения будут переданы на рассмотрение суда.
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