14.12.2017 15:16

На Плехановской Lexus сыграл в догонялки с Mitsubishi

Авария произошла 14-го декабря около 10.15 в районе дома 39 по улице Плехановской.



// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульной полиции, автомобили Lexus RX300 и Mitsubishi Lanser двигались по Плехановской в сторону Маломясницкой.

Водитель автомобиля Lexus не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi Lanser.

Пострадавших в ДТП нет.



На водителя автомобиля Lexus патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

В дальнейшем, все материалы по приключения будут переданы на рассмотрение суда.