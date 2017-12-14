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14.12.2017  15:16   

На Плехановской Lexus сыграл в догонялки с Mitsubishi

Авария произошла 14-го декабря около 10.15 в районе дома 39 по улице Плехановской.


// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульной полиции, автомобили Lexus RX300 и Mitsubishi Lanser двигались по Плехановской в сторону Маломясницкой.

Водитель автомобиля Lexus не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi Lanser.

Пострадавших в ДТП нет.

На водителя автомобиля Lexus патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

В дальнейшем, все материалы по приключения будут переданы на рассмотрение суда.

Тэги:  дтп, харьков
 
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