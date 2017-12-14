Государственный исполнитель на Харьковщине попался на взятке

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой и Нацполициею разоблачили на взятке начальника одного из городских районных отделов Государственной исполнительной службы Харьковской области.
Оперативники СБУ установили, что служащий требовал более восемь тысяч гривен от местного жителя за прекращение розыска автомобиля, на который наложен арест.
Правоохранители задержали начальника отдела по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в служебном кабинете во время получения всей суммы взятки.
Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании сотруднику исполнительной службы пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжается досудебное следствие.
Любовь, работа, бизнес, общение, – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.
Ночной дождь к утру должен закончиться. Во второй половине дня он возобновится и будет идти до позднего вечера. Туман, видимость 200-500 м.
Ежегодно с 2006 года в Украине отмечают День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
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