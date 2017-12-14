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14.12.2017  15:42   

Государственный исполнитель на Харьковщине попался на взятке

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой и Нацполициею разоблачили на взятке начальника одного из городских районных отделов Государственной исполнительной службы Харьковской области.


// СБУ

Оперативники СБУ установили, что служащий требовал более восемь тысяч гривен от местного жителя за прекращение розыска автомобиля, на который наложен арест.

Правоохранители задержали начальника отдела по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в служебном кабинете во время получения всей суммы взятки.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании сотруднику исполнительной службы пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное следствие.

Источник:   СБУ
 Тэги:  взятка, сбу, харьков
 
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