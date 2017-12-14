14.12.2017 15:42

Государственный исполнитель на Харьковщине попался на взятке

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой и Нацполициею разоблачили на взятке начальника одного из городских районных отделов Государственной исполнительной службы Харьковской области.



// СБУ

Оперативники СБУ установили, что служащий требовал более восемь тысяч гривен от местного жителя за прекращение розыска автомобиля, на который наложен арест.



Правоохранители задержали начальника отдела по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в служебном кабинете во время получения всей суммы взятки.



Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.



Решается вопрос об избрании сотруднику исполнительной службы пресечения в виде содержания под стражей.



Продолжается досудебное следствие.