Дорогая иномарка не уступила дорогу трамваю

Пострадавших в аварии нет.
Сегодня, 14-го декабря, около двух часов дня на Клочковской, 109 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Mitsubishi Lanser и трамвая 20-го маршрута.
По предварительной информации водитель автомобиля Митсубиси Лансер поворачивая направо на предоставил преимущества в движении трамвая, в результате чего совершил с ним столкновение. Пострадавших, к счастью, нет.
На водителя Митсубиси патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.
Любовь, работа, бизнес, общение, – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.
Ночной дождь к утру должен закончиться. Во второй половине дня он возобновится и будет идти до позднего вечера. Туман, видимость 200-500 м.
Ежегодно с 2006 года в Украине отмечают День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
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