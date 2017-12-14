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14.12.2017  16:17   

Дорогая иномарка не уступила дорогу трамваю

Пострадавших в аварии нет.


// Патрульная полиция

Сегодня, 14-го декабря, около двух часов дня на Клочковской, 109 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Mitsubishi Lanser и трамвая 20-го маршрута.

По предварительной информации водитель автомобиля Митсубиси Лансер поворачивая направо на предоставил преимущества в движении трамвая, в результате чего совершил с ним столкновение. Пострадавших, к счастью, нет.

На водителя Митсубиси патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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