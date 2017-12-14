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14.12.2017  16:43   

На Гагарина – тройное ДТП

Авария произошла около двух часов дня 14 декабря на проспректе Гагарина, 203.


// Патрульная полиция

По направлению к  центру столкнулись грузовик МАН, автомобиль ГАЗ и Daewoo Lanos.

Как сообщили в патрульной полиции, водитель автомобиля МАН совершил столкновение с автомобилем ГАЗ, который остановился впереди. От удара ГАЗ отбросило на Ланос.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя МАН патрульные составили административный протокол по статье 124 КУоАП. Все материалы по ДТП в дальнейшем будут переданы на рассмотрение суда.

Тэги:  дтп, харьков
 
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