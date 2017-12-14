14.12.2017 16:43

На Гагарина – тройное ДТП

Авария произошла около двух часов дня 14 декабря на проспректе Гагарина, 203.



// Патрульная полиция

По направлению к центру столкнулись грузовик МАН, автомобиль ГАЗ и Daewoo Lanos.



Как сообщили в патрульной полиции, водитель автомобиля МАН совершил столкновение с автомобилем ГАЗ, который остановился впереди. От удара ГАЗ отбросило на Ланос.

В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя МАН патрульные составили административный протокол по статье 124 КУоАП. Все материалы по ДТП в дальнейшем будут переданы на рассмотрение суда.