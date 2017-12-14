На Гагарина – тройное ДТП

Авария произошла около двух часов дня 14 декабря на проспректе Гагарина, 203.
По направлению к центру столкнулись грузовик МАН, автомобиль ГАЗ и Daewoo Lanos.
Как сообщили в патрульной полиции, водитель автомобиля МАН совершил столкновение с автомобилем ГАЗ, который остановился впереди. От удара ГАЗ отбросило на Ланос.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя МАН патрульные составили административный протокол по статье 124 КУоАП. Все материалы по ДТП в дальнейшем будут переданы на рассмотрение суда.
Любовь, работа, бизнес, общение, – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.
Ночной дождь к утру должен закончиться. Во второй половине дня он возобновится и будет идти до позднего вечера. Туман, видимость 200-500 м.
Ежегодно с 2006 года в Украине отмечают День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
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