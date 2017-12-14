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14.12.2017  17:15   

На пешеходном переходе в центре Харькова столкнулись две иномарки

Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 декабря около 14.20 на проспекте Науки, 12.


// Патрульная полиция

По предварительной информации водитель автомобиля Toyota Camry не придерживался безопасной дистанции, не учел дорожной обстановки и совершил столкновение с автомобилем Lend Rover, который двигался впереди.

Пострадавших в ДТП нет.

На водителя Camry полицейские составили административный протокол по статье 124 КУоАП.

Собранные материалы в дальнейшем будут направлены на рассмотрение суда.

Тэги:  дтп, харьков
 
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