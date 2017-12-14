На пешеходном переходе в центре Харькова столкнулись две иномарки

Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 декабря около 14.20 на проспекте Науки, 12.
По предварительной информации водитель автомобиля Toyota Camry не придерживался безопасной дистанции, не учел дорожной обстановки и совершил столкновение с автомобилем Lend Rover, который двигался впереди.
Пострадавших в ДТП нет.
На водителя Camry полицейские составили административный протокол по статье 124 КУоАП.
Собранные материалы в дальнейшем будут направлены на рассмотрение суда.
Любовь, работа, бизнес, общение, – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.
Ночной дождь к утру должен закончиться. Во второй половине дня он возобновится и будет идти до позднего вечера. Туман, видимость 200-500 м.
Ежегодно с 2006 года в Украине отмечают День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
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