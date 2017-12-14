Выходцы из Закавказья грабили харьковчан

На Харьковщине СБУ задержала участника организованной группировки, которая грабила граждан.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель пресс-центра управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
Оперативники спецслужбы задокументировали, что бандформирования выходцев из Закавказья осуществило в регионе ряд разбойных нападений и грабежей с использованием оружия.
По информации СБУ группировки поддерживало тесные связи с криминальными кругами России. После совершения преступлений большинство участников скрывалась в России.
Сотрудники СБ Украины установили, что один из бандитов, зарегистрированный на Харьковщине, после нападений остался на территории нашей страны. Правоохранители задержали злоумышленника, который ранее был осужден за совершение подобного преступления и отбывал наказание на территории РФ, в областном центре по месту временного проживания.
В ходе обыска в квартире были изъяты пистолет Макарова, нарезной карабин "Сайга", травматическое и холодное оружие, ювелирные украшения, часы элитных марок, которыми участники группировки завладели во время грабежей. Злоумышленник, вопреки законодательству, также имел двойное гражданство Украины и одной из закавказских стран.
Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 и ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. Судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
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