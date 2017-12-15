 
Главная Новости Криминал и происшествия Мужчина зарабатывал на жизнь кражей мобильных телефонов
15.12.2017  11:19   

Мужчина зарабатывал на жизнь кражей мобильных телефонов

Карманного вора задержали полицейские.


// Нацполиция

40-летний харьковчанин зарабатывал себе на жизнь кражами телефонов в общественных местах.

Работники полиции задержали злоумышленника в троллейбусе во время совершения преступления.

Злоумышленник вытащил у женщины из кармана мобильный телефон. В ходе осмотра полицейские обнаружили у него похищенную вещь.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных решений по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас полицейские устанавливают причастность злоумышленника к совершению аналогичных преступлений.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.12 Криминал и происшествия На Харьковщине женщина совершила пять краж на сумму почти 20 тысяч гривен 06.12 Криминал и происшествия Хозяин автомобиля обнаружил за рулем своей машины неизвестного (ФОТО) 05.12 Криминал и происшествия За кражу мешка семечек жителю Харьковщины грозит шесть лет за решеткой
 
 

Видео

Геннадий Кернес: движение трамваев по проспекту Победы полностью открыто
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 