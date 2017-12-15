15.12.2017 11:19

Мужчина зарабатывал на жизнь кражей мобильных телефонов

Карманного вора задержали полицейские.



// Нацполиция

40-летний харьковчанин зарабатывал себе на жизнь кражами телефонов в общественных местах.



Работники полиции задержали злоумышленника в троллейбусе во время совершения преступления.



Злоумышленник вытащил у женщины из кармана мобильный телефон. В ходе осмотра полицейские обнаружили у него похищенную вещь.



Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных решений по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.



Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас полицейские устанавливают причастность злоумышленника к совершению аналогичных преступлений.