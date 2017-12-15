Мужчина зарабатывал на жизнь кражей мобильных телефонов

Карманного вора задержали полицейские.
40-летний харьковчанин зарабатывал себе на жизнь кражами телефонов в общественных местах.
Работники полиции задержали злоумышленника в троллейбусе во время совершения преступления.
Злоумышленник вытащил у женщины из кармана мобильный телефон. В ходе осмотра полицейские обнаружили у него похищенную вещь.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных решений по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас полицейские устанавливают причастность злоумышленника к совершению аналогичных преступлений.
Сегодня звезды обещают щедро наделить вас жизненной силой и крепким здоровьем. Это хороший день для новых знакомств (в том числе романтических).
Последний рабочий день недели хоть и будет пасмурным и туманным, существенных осадков синоптики не обещают.
В Украине сегодня отмечается День работников суда, а в мире – неофициально – День чая.
влажн.:
давл.:
ветер: