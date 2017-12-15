На Харьковщине женщина совершила пять краж на сумму почти 20 тысяч гривен

Ранее судимую 34-летнюю злоумышленницу задержали работники Изюмского отдела полиции.
С заявлениями о пропаже имущества в полицию обратились местные жители. Они сообщили, что в течение августа-ноября из их домов исчезли личные вещи. Общая сумма ущерба пострадавших составляет почти 20 000 гривен.
При проведении оперативно-розыскных действий полицейские проверили лиц ранее, осужденных за аналогичные преступления, и близкое окружение пострадавших. Под подозрение попала 34-летняя ранее судимая женщина. В ходе санкционированного обыска жилья подозреваемого полицейские обнаружили вещи заявителей. Установлено, что в чужие дома женщина проникала через разбитые окна или взламывала замки на дверях.
Вещественные доказательства изъяты.
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