15.12.2017 12:02

На Харьковщине женщина совершила пять краж на сумму почти 20 тысяч гривен

Ранее судимую 34-летнюю злоумышленницу задержали работники Изюмского отдела полиции.



// Нацполиция

С заявлениями о пропаже имущества в полицию обратились местные жители. Они сообщили, что в течение августа-ноября из их домов исчезли личные вещи. Общая сумма ущерба пострадавших составляет почти 20 000 гривен.



При проведении оперативно-розыскных действий полицейские проверили лиц ранее, осужденных за аналогичные преступления, и близкое окружение пострадавших. Под подозрение попала 34-летняя ранее судимая женщина. В ходе санкционированного обыска жилья подозреваемого полицейские обнаружили вещи заявителей. Установлено, что в чужие дома женщина проникала через разбитые окна или взламывала замки на дверях.



Вещественные доказательства изъяты.