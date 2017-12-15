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15.12.2017  12:29   

Пьяный водитель Volkswagen врезался в припаркованный ВАЗ

Авария произошла 14 декабря около десяти часов вечера на улице Дружбы Народов, 238.


// Патрульная полиция

Как рассказали в патрульной полиции, водитель автомобиля Volkswagen Caddy совершил наезд на припаркованный автомобиль ВАЗ 21061.

Пострадавших в ДТП нет.

При общении с водителем Volkswagen патрульные обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Водитель согласился пройти тест на содержание алкоголя на месте. Прибор Alkotest Drager показал 0,88 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе, что превышает допустимую норму - 0,02 промилле.

На водителя Volkswagen патрульные составили два административных протокола по ст. 124 КУоАП и ч. 1 ст.130. В дальнейшем все материалы будут направлены в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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