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15.12.2017  13:01   

На Новых Домах разбились автомобили (ФОТО)

Пострадавших в ДТП нет.


// Патрульная полиция

Авария произошла около половины четвертого дня 14 декабря возле дома 105 по проспекту Льва Ландау.

Как сообщили в патрульной полиции, на перекрестке с улицей Ньютона 43-летний водитель автомобиля ВАЗ 2106 не предоставил преимущества в движении автомобилю Daewoo Lanos и совершил с ним столкновение.

Пострадавших в результате ДТП нет, оба транспортных средства получили значительные механические повреждения.

Полицейские составили административный протокол по ст. 124 КУоАП на водителя ВАЗа. Материалы по ДТП в дальнейшем будут направлены на рассмотрение суда.

Тэги:  дтп, харьков
 
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