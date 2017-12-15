На Новых Домах разбились автомобили (ФОТО)

Пострадавших в ДТП нет.
Авария произошла около половины четвертого дня 14 декабря возле дома 105 по проспекту Льва Ландау.
Как сообщили в патрульной полиции, на перекрестке с улицей Ньютона 43-летний водитель автомобиля ВАЗ 2106 не предоставил преимущества в движении автомобилю Daewoo Lanos и совершил с ним столкновение.
Пострадавших в результате ДТП нет, оба транспортных средства получили значительные механические повреждения.
Полицейские составили административный протокол по ст. 124 КУоАП на водителя ВАЗа. Материалы по ДТП в дальнейшем будут направлены на рассмотрение суда.
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