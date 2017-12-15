15.12.2017 13:01

На Новых Домах разбились автомобили (ФОТО)

Пострадавших в ДТП нет.



// Патрульная полиция

Авария произошла около половины четвертого дня 14 декабря возле дома 105 по проспекту Льва Ландау.

Как сообщили в патрульной полиции, на перекрестке с улицей Ньютона 43-летний водитель автомобиля ВАЗ 2106 не предоставил преимущества в движении автомобилю Daewoo Lanos и совершил с ним столкновение.

Пострадавших в результате ДТП нет, оба транспортных средства получили значительные механические повреждения.



Полицейские составили административный протокол по ст. 124 КУоАП на водителя ВАЗа. Материалы по ДТП в дальнейшем будут направлены на рассмотрение суда.