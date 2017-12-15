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15.12.2017  12:43   

На Харьковщине из-за печи вспыхнул дом

Пожар увидели соседи, когда с крыши дома уже вырывалось открытое пламя. Хозяев в это время не было дома.


kharkiv.dsns
Сообщение о пожаре в жилом частном доме в переулке Мирном, 14, что в поселке Русская Лозовая Дергачевского района, поступило спасателям 14 декабря в 19:57. 
 
 «К месту вызова немедленно были направлены пожарно-спасательные части. На момент прибытия первого из них горела вся крыша на площади 170 кв.м. Поэтому руководящий тушением пожара сразу запросил дополнительные силы и средства. В общем, данный пожар тушили 5 пожарных частей, 5 единиц техники и 20 спасателей. Сложности в работе добавляло то, что крыша была покрыта металлическим листом, поэтому чтобы добраться до горящих деревянных конструкций приходилось разбирать кровлю», - информируют в пресс-службе ГСЧС. 
 
Спасатели локализовали пожар в 22:43, полностью ликвидировали в 02:20. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось спасти внутренние помещения дома и рядом пристроенные надворные постройки.
 
По словам экспертов, наиболее вероятной причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи на твердом топливе.
 
В связи с тем, что пожары из-за печного отопления учащаются, спасатели призывают граждан обращать особое внимание на выполнение требований пожарной безопасности при устройстве печей.
Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, печь, дом, харьков
 
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