15.12.2017 12:43

На Харьковщине из-за печи вспыхнул дом

Пожар увидели соседи, когда с крыши дома уже вырывалось открытое пламя. Хозяев в это время не было дома.



kharkiv.dsns

Сообщение о пожаре в жилом частном доме в переулке Мирном, 14, что в поселке Русская Лозовая Дергачевского района, поступило спасателям 14 декабря в 19:57.

«К месту вызова немедленно были направлены пожарно-спасательные части. На момент прибытия первого из них горела вся крыша на площади 170 кв.м. Поэтому руководящий тушением пожара сразу запросил дополнительные силы и средства. В общем, данный пожар тушили 5 пожарных частей, 5 единиц техники и 20 спасателей. Сложности в работе добавляло то, что крыша была покрыта металлическим листом, поэтому чтобы добраться до горящих деревянных конструкций приходилось разбирать кровлю», - информируют в пресс-службе ГСЧС.

Спасатели локализовали пожар в 22:43, полностью ликвидировали в 02:20. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось спасти внутренние помещения дома и рядом пристроенные надворные постройки.

По словам экспертов, наиболее вероятной причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи на твердом топливе.