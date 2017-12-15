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15.12.2017  14:05   

На Павловом Поле задержали похитителей велосипедов

Злоумышленники повредили замки на дверях хозяйственного помещения в одном из домов на улице Отакара Яроша и украли оттуда два велосипеда.


// Патрульная полиция

Информация о происшествии поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции от владельца похищенного имущества.

Во время обхода территории района участковые увидели двух молодых людей, которые при себе имели велосипеды, похожие на похищенные. Полицейские доставили мужчин в отдел полиции. В присутствии следователя и понятых пострадавший узнал свои вещи.

В отношении 32 и 35-летних харьковчан следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам сообщено о подозрении в совершении преступления. Им грозит до 6 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.


 

Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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