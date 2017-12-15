На Павловом Поле задержали похитителей велосипедов

Злоумышленники повредили замки на дверях хозяйственного помещения в одном из домов на улице Отакара Яроша и украли оттуда два велосипеда.
Информация о происшествии поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции от владельца похищенного имущества.
Во время обхода территории района участковые увидели двух молодых людей, которые при себе имели велосипеды, похожие на похищенные. Полицейские доставили мужчин в отдел полиции. В присутствии следователя и понятых пострадавший узнал свои вещи.
В отношении 32 и 35-летних харьковчан следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам сообщено о подозрении в совершении преступления. Им грозит до 6 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.
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