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15.12.2017  14:45   

Харьковские патрульные поймали вора автомобильных номеров

Сегодня, 15 декабря, в половине пятого утра, во время патрулирования на улице Жасминовой полицейские услышали звук автомобильной сигнализации и скрежет метала.


kharkivpolice
Направляясь в сторону, откуда раздавался звук, копы увидели мужчину, который убегал. В руках у гражданина находился автомобильный номерной знак иностранной регистрации. Правоохранители догнали мужчину.
 
«Обследовав прилегающую территорию, полицейские обнаружили автомобиль марки «Мазда», у которого один из государственных номерных знаков отсутствовал, а другой был поврежден. Для выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу. Мужчину передали следователем», - информируют в пресс-службе патрульной полиции. 
 
Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  вор, номер, автомобиль, харьков
 
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