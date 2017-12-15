Харьковские патрульные поймали вора автомобильных номеров

Сегодня, 15 декабря, в половине пятого утра, во время патрулирования на улице Жасминовой полицейские услышали звук автомобильной сигнализации и скрежет метала.
Сегодня звезды обещают щедро наделить вас жизненной силой и крепким здоровьем. Это хороший день для новых знакомств (в том числе романтических).
Последний рабочий день недели хоть и будет пасмурным и туманным, существенных осадков синоптики не обещают.
В Украине сегодня отмечается День работников суда, а в мире – неофициально – День чая.
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давл.:
ветер: