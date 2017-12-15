В Харькове водитель в 11 раз превысил норму алкоголя

Сегодня, 15 декабря, во время ночной смены, на улице Валентиновской патрульные заметили автомобиль марки Renault Kangoo, водитель которого совершил остановку на пешеходном переходе.
Сегодня звезды обещают щедро наделить вас жизненной силой и крепким здоровьем. Это хороший день для новых знакомств (в том числе романтических).
Последний рабочий день недели хоть и будет пасмурным и туманным, существенных осадков синоптики не обещают.
В Украине сегодня отмечается День работников суда, а в мире – неофициально – День чая.
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