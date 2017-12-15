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15.12.2017  15:16   

В Харькове водитель в 11 раз превысил норму алкоголя

Сегодня, 15 декабря, во время ночной смены, на улице Валентиновской патрульные заметили автомобиль марки Renault Kangoo, водитель которого совершил остановку на пешеходном переходе.


kharkivpolice
Во время общения с водителем, копы обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения. 
 
«Он согласился на месте пройти тест на состояние опьянения. Результат поразил патрульных, прибор Alkotest Drager показал 2,23 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе, что в 11 раз превышает допустимую норму. За управление транспортным средством в нетрезвом состоянии полицейские составили на водителя протокол по статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях, который в дальнейшем передадут на рассмотрение суда»,- сообщают в пресс-службе патрульной полиции. 
 
По информации правоохранителей, всего в ночь с 14 на 15 декабря харьковские патрульные обнаружили 8 водителей с признаками алкогольного или наркотического опьянения.
Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  алкоголь, водитель, харьков, полиция
 
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