15.12.2017 17:56

В Харькове поездом смертельно травмирована женщина

Женщину сбил поезд, сообщение которого устанавливается.



// Facebook

15 декабря около 7:00 в Новобаварский отдел полиции поступило сообщение, что неподалеку от железнодорожных рельсов на улице Карповский обнаружено тело женщины.



На месте полицейские выяснили, что погибшей оказалась 66-летняя харьковчанка. Женщину сбил поезд, сообщение которого устанавливается.



Решается вопрос о внесении факта происшествия в Единый реестр досудебных расследований. Проводится проверка.