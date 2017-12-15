В Харькове поездом смертельно травмирована женщина

Женщину сбил поезд, сообщение которого устанавливается.
15 декабря около 7:00 в Новобаварский отдел полиции поступило сообщение, что неподалеку от железнодорожных рельсов на улице Карповский обнаружено тело женщины.
На месте полицейские выяснили, что погибшей оказалась 66-летняя харьковчанка. Женщину сбил поезд, сообщение которого устанавливается.
Решается вопрос о внесении факта происшествия в Единый реестр досудебных расследований. Проводится проверка.
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