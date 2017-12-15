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15.12.2017  17:56   

В Харькове поездом смертельно травмирована женщина

Женщину сбил поезд, сообщение которого устанавливается.


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15 декабря около 7:00 в Новобаварский отдел полиции поступило сообщение, что неподалеку от железнодорожных рельсов на улице Карповский обнаружено тело женщины.

На месте полицейские выяснили, что погибшей оказалась 66-летняя харьковчанка. Женщину сбил поезд, сообщение которого устанавливается.

Решается вопрос о внесении факта происшествия в Единый реестр досудебных расследований. Проводится проверка.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  попал под поезд, полиция, харьков
 
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