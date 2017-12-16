16.12.2017 16:38

В Харькове в результате ДТП погиб пешеход

Происшествие произошло 15 декабря в 19:50 на проспекте Льва Ландау.



// Нацполиция

42-летний водитель автомобиля «Шевроле Авео» совершил наезд на 19-летнего парня, который от полученных травм погиб на месте аварии. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства совершения ДТП.



Всего за сутки в Харькове и Харьковской области произошло 76 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий семь человек пострадали, один человек погиб.