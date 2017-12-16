 
Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове в результате ДТП погиб пешеход
16.12.2017  16:38   

В Харькове в результате ДТП погиб пешеход

Происшествие произошло 15 декабря в 19:50 на проспекте Льва Ландау.


// Нацполиция

42-летний водитель автомобиля «Шевроле Авео» совершил наезд на 19-летнего парня, который от полученных травм погиб на месте аварии. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства совершения ДТП.

Всего за сутки в Харькове и Харьковской области произошло 76 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий семь человек пострадали, один человек погиб.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.12 Криминал и происшествия На Новых Домах разбились автомобили (ФОТО) 15.12 Криминал и происшествия Пьяный водитель Volkswagen врезался в припаркованный ВАЗ 14.12 Криминал и происшествия На пешеходном переходе в центре Харькова столкнулись две иномарки
 
 

Видео

Коммунальщики устраняют аварийные ситуации, меняют коммуникации и проводят капремонты в школах
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 