В Харькове в результате ДТП погиб пешеход

Происшествие произошло 15 декабря в 19:50 на проспекте Льва Ландау.
42-летний водитель автомобиля «Шевроле Авео» совершил наезд на 19-летнего парня, который от полученных травм погиб на месте аварии. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства совершения ДТП.
Всего за сутки в Харькове и Харьковской области произошло 76 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий семь человек пострадали, один человек погиб.
Звезды дарят огромный творческий потенциал. Позаботьтесь о своем здоровье, сегодня высоко желание потакать вредным привычкам.
В выходные в городе потеплеет. Практически все время будет идти дождь.
Считалось, что тот, кто на Ивана весь день промолчит, тот весь год красноречив будет.
влажн.:
давл.:
ветер: