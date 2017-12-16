Полиция устанавливает обстоятельства смерти работницы кафе

Предварительно, 52-летняя женщина поскользнулась на мокром полу, упала и ударилась головой.
Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Шевченковского отдела полиции 14 декабря в 20:00.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия и опросили свидетелей.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины. Проверка продолжается.
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В выходные в городе потеплеет. Практически все время будет идти дождь.
Считалось, что тот, кто на Ивана весь день промолчит, тот весь год красноречив будет.
влажн.:
давл.:
ветер: