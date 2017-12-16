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16.12.2017  16:43   

Полиция устанавливает обстоятельства смерти работницы кафе

Предварительно, 52-летняя женщина поскользнулась на мокром полу, упала и ударилась головой.


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Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Шевченковского отдела полиции 14 декабря в 20:00.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия и опросили свидетелей.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины. Проверка продолжается.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  смерть, полиция, харьков
 
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