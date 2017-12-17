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17.12.2017  14:55   

На ХТЗ столкнулись ГАЗ и внедорожник: есть пострадавшие

Авария произошла 17 декабря около 9.30 на Московском просректе, 250-А.


// Патрульная полиция

Участники происшествия: автомобили Газ и Toyota Land Cruiser.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля ГАЗ, мужчины медики госпитализировали в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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