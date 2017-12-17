На ХТЗ столкнулись ГАЗ и внедорожник: есть пострадавшие

Авария произошла 17 декабря около 9.30 на Московском просректе, 250-А.
Участники происшествия: автомобили Газ и Toyota Land Cruiser.
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля ГАЗ, мужчины медики госпитализировали в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.
Гороскоп на сегодняшний день совсем неплох, обещая вам энергичность и неутомимость практически в любых сферах жизни, в том числе и в любви.
Температура воздуха понизится. На протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Без осадков.
Сегодня православные христиане отмечают День святого Николая Чудотворца – покровителя моряков, купцов и детей.
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