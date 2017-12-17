В 602 микрорайоне на ходу загорелась маршрутка (ФОТО)

16 декабря на ходу загорелся автобус № 211 с пассажирами.
Информация о происшествии поступила в дежурную часть Немышлянского отдела полиции в субботу около 16:32.
Огонь полностью уничтожил салон автобуса. Пострадавших нет.
Полицейские установили, что во время движения автобуса по Медицинской улице водитель заметил дым из под капота и приказал пассажирам покинуть салон.
После того, как все люди вышли, мужчина пытался самостоятельно потушить огонь, но он быстро разгорелся и перекинулся на салон.
Факт события внесены в Единый реестр заявлений и сообщений.
Полиция устанавливает обстоятельства возгорания.
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