18.12.2017 11:34

На Салтовке автомобиль снес разделительный забор

Дорожно-транспортное происшествие без пострадавших произошло около девяти часов утра понедельника на Юбилейном проспекте, 65.



// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульной полиции, водитель автомобиля Volkswagen Passat при выезде с Познанской улицы на нерегулируемый перекресток, не предоставил дорогу автомобилю Seat, который двигался по главной дороге, и совершил с ним столкновение.



На водителя автомобиля Volkswagen патрульные составили административный протокол по ст.124 КУоАП.



Собранный материал будет передан в суд.