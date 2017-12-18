На Салтовке автомобиль снес разделительный забор

Дорожно-транспортное происшествие без пострадавших произошло около девяти часов утра понедельника на Юбилейном проспекте, 65.
Как сообщили в патрульной полиции, водитель автомобиля Volkswagen Passat при выезде с Познанской улицы на нерегулируемый перекресток, не предоставил дорогу автомобилю Seat, который двигался по главной дороге, и совершил с ним столкновение.
На водителя автомобиля Volkswagen патрульные составили административный протокол по ст.124 КУоАП.
Собранный материал будет передан в суд.
Гороскоп на сегодняшний день совсем неплох, обещая вам энергичность и неутомимость практически в любых сферах жизни, в том числе и в любви.
Температура воздуха понизится. На протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Без осадков.
Сегодня православные христиане отмечают День святого Николая Чудотворца – покровителя моряков, купцов и детей.
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