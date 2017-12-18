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18.12.2017  11:34   

На Салтовке автомобиль снес разделительный забор

Дорожно-транспортное происшествие без пострадавших произошло около девяти часов утра понедельника на Юбилейном проспекте, 65.


// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульной полиции, водитель автомобиля Volkswagen Passat при выезде с Познанской улицы на нерегулируемый перекресток, не предоставил дорогу автомобилю Seat, который двигался по главной дороге, и совершил с ним столкновение.

На водителя автомобиля Volkswagen патрульные составили административный протокол по ст.124 КУоАП.

Собранный материал будет передан в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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