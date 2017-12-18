 
Главная Новости Криминал и происшествия На пешеходном переходе в районе «Студенческой» столкнулись два «японца»
18.12.2017  12:30   

На пешеходном переходе в районе «Студенческой» столкнулись два «японца»

Авария произошла 18 декабря около 9 часов утра на улице Академика Павлова, 140.


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По предварительной информации, водитель автомобиля Suzuki не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем Nissan Leaf.

На водителя автомобиля Toyota патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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