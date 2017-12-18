На пешеходном переходе в районе «Студенческой» столкнулись два «японца»

Авария произошла 18 декабря около 9 часов утра на улице Академика Павлова, 140.
По предварительной информации, водитель автомобиля Suzuki не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем Nissan Leaf.
На водителя автомобиля Toyota патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.
Гороскоп на сегодняшний день совсем неплох, обещая вам энергичность и неутомимость практически в любых сферах жизни, в том числе и в любви.
Температура воздуха понизится. На протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Без осадков.
Сегодня православные христиане отмечают День святого Николая Чудотворца – покровителя моряков, купцов и детей.
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