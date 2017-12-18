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18.12.2017  13:01   

Рецидивист попался на очередной краже

Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.


// Нацполиция

34-летний злоумышленник путем свободного доступа проник в подсобное помещение жилого дома. Воспользовавшись тем, что его никто не видит, он совершил кражу денег в размере 3 тысяч гривен и зарядного устройства от мобильного телефона.

По данному факту следственным отделом Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает лишение свободы сроком до трех лет.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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