18.12.2017 13:01

Рецидивист попался на очередной краже

Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.



// Нацполиция

34-летний злоумышленник путем свободного доступа проник в подсобное помещение жилого дома. Воспользовавшись тем, что его никто не видит, он совершил кражу денег в размере 3 тысяч гривен и зарядного устройства от мобильного телефона.



По данному факту следственным отделом Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает лишение свободы сроком до трех лет.