Рецидивист попался на очередной краже

Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.
34-летний злоумышленник путем свободного доступа проник в подсобное помещение жилого дома. Воспользовавшись тем, что его никто не видит, он совершил кражу денег в размере 3 тысяч гривен и зарядного устройства от мобильного телефона.
По данному факту следственным отделом Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает лишение свободы сроком до трех лет.
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