18.12.2017 14:30

Неизвестный водитель сбил подростка и скрылся

Полиция объявила розыск.



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Авария произошла 17 декабря примерно в 21.45 на пешеходном переходе, расположенном в районе дома № 2 на улице Державинской.

Водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на 14-летнюю девушку и скрылся с места ДТП.

Пострадавшая с телесными повреждениями был доставлен в больницу. Состояние здоровья пострадавшей удовлетворительное.



Свидетелей и очевидцев аварии просят обращаться по телефонам: 102, 737-13-66, 737-23-46, 0502483233, 0732030535.