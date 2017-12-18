18.12.2017 17:29

Пожар в Малиновке: в летней кухне сгорел мужчина

18 декабря в 8:04 спасателям сообщили о возгорании в летней кухне на территории частного домовладения поселка Малиновка в Чугуевском районе.



// ГСЧС

К месту вызова немедленно прибыл дежурный караул 50-й Государственной пожарно-спасательной части ДСНС на автоцистерне. На тот момент в летней кухне горели стена и диван на площади 5 кв.м. Спасатели немедленно приступили к ликвидации огня. Во время этого процесса они нашли тело 61-летнего мужчины без признаков жизни.



В 8:34 пожарные локализовали огонь и 8:54 полностью ликвидировали его. На месте происшествия работали 5 спасателей и 1 единица техники ДСНС.



Вероятной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем.