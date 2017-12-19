Мужчина сгорел в своем доме под Харьковом

Пожар произошел вечером 18 декабря в частном доме села Березовка Харьковского района.
Спасателей в 17:29 вызвали соседи, которые увидели огонь.
На тушение выезжали 67-я и 49-я Государственные пожарно-спасательные части в составе 8 человек.
На момент их прибытия огнем был охвачен дом почти всей своей площади в 75 кв.м. Огонь бушевал как внутри жилых помещений, так и на крыше.
Во время тушения пожарные нашли обгоревшее тело мужчины, 1983 года рождения.
В 18:30 пожар удалось локализовать, а полностью ликвидировали только в 21:52.
Вероятной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем.
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