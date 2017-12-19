19.12.2017 10:40

Пьяный харьковчанин угнал маршрутный автобус (ВИДЕО)

Правонарушитель завладел автобусом на остановке общественного транспорта. После чего, не справившись с управлением, совершил дорожно-транспортное происшествие.



// Нацполиция

Об угоне правоохранителям сообщил водитель. В ходе проведенных мероприятий сотрудники патрульной полиции и оперуполномоченные Основянского отдела полиции уличили в содеянном 37-летнего мужчину.



Во время досудебного расследования было установлено, что подозреваемый воспользовался отсутствием водителя, сел за руль и поехал в сторону станции метро «Дворец Спорта». Не справившись с управлением, мужчина въехал в автомобиль. После чего злоумышленник был задержан правоохранителями. В результате ДТП никто не пострадал.



По данному факту следственным открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Ему грозит наказание до 5 лет лишения свободы.