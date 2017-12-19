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19.12.2017  18:20   

Харьковчанин подстрелил двух подростков из охотничьего карабина (Обновлено)

Пострадавшие были госпитализированы в реанимационное отделение чугуевской больницы, понадобилось хирургическое вмешательство.


// Нацполиция

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Чугуевского отдела полиции 18 декабря около 21:55 от фельдшера районной больницы. У ребят врачи обнаружили многочисленные огнестрельные ранения нижних конечностей и плечевого сустава.

Состояние здоровья 17-летнего парня стабильно тяжелое, а другого потерпевшего - 19-летнего молодого человека - в тяжелом состоянии медики транспортировали в больницу города Харькова.

Полицейские установили, что повреждения молодые получили около пгт. Малиновка результате выстрела 43-летнего жителя города Харькова из охотничьего карабина «Мозберг». Владелец оружия доставил пострадавших в больницу.

Как выяснили правоохранители, вечером 18 декабря 43-летний харьковчанин приехал в Чугуевский район. При себе он имел охотничье оружие, на которое есть все необходимые документы.

В поле он увидел бетонные плиты и решил пристрелить оружие. Мужчина произвел несколько выстрелов в сторону плит.

В результате происшествия огнестрельные ранения получили двое местных жителей - 17 и 19-летние ребята, которые в это время поблизости собирали металлолом.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Он задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  оружие, полиция, харьков
 
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