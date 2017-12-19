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19.12.2017  12:22   

Из спортивного магазина хотели вынести штаны за полторы тысячи (ФОТО)

Полицейские задержали мужчину за кражу в магазине одежды.


// Нацполиция

34-летний житель Харькова в примерочной оторвал на брюках магнит и одел их под свои брюки.

Охранники магазина заметили подозрительного покупателя и передали полиции.

Мужчина не стал отрицать своей вины и сознался в преступлении.

По данному факту следственным Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. За содеянное мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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