Из спортивного магазина хотели вынести штаны за полторы тысячи (ФОТО)

Полицейские задержали мужчину за кражу в магазине одежды.
34-летний житель Харькова в примерочной оторвал на брюках магнит и одел их под свои брюки.
Охранники магазина заметили подозрительного покупателя и передали полиции.
Мужчина не стал отрицать своей вины и сознался в преступлении.
По данному факту следственным Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. За содеянное мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.
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