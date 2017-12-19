19.12.2017 13:33

Актеры театра Шевченко попали под обстрел на Донбассе

В понедельник, 18 декабря, актеры Харьковского государственного академического драматического театра имени Шевченко выступили перед жителями поселка Новолуганское (Донецкая область), который в последние дни стал горячей точкой на Донбассе.



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Акцию артисты готовили на протяжении двух месяцев, поэтому отправились дарить жителям праздник в преддверии Дня Святого Николая, несмотря на обстрелы, пишет Kharkiv Today.



«Мы подготовили большую акцию, чтобы сделать подарки ребятам в детском саду – их там около 80 – и поздравить жителей поселка с Днем Святого Николая, подарить им спектакль «Шельменко-Денщик». Он был поставлен в 1942 году, ездил по госпиталям во времена Второй Мировой войны, и теперь ему случилось побывать в зоне боевых действий, - рассказал актер Роман Жиров. - Мы приехали с подарками, как для детей, так и для бойцов «Айдара».



По приезду в Новолуганское актеры пришли в детский сад, где их уже ждали малыши.



«Детей очень красиво поздравили. Святой Николай подходил к детскому саду со стороны улицы, проходил возле окон, и дети уже его видели. Получилось очень трогательно. Еще с нами были аниматоры, которые поработали с детьми. Каждому ребенку Святой Николай вручал индивидуально подарок, с каждым разговаривал. Дети потрясающе его приняли!», - говорит Роман Жиров.



В это же время большая часть группы готовилась к спектаклю в местном Доме культуры. К назначенному времени – 16.00 – декорации уже были установлены, однако на тот момент недалеко от поселка уже начался обстрел.



«Аншлага, естественно, не было потому что уже начались разрывы и люди побаивались, но все равно зал был живой, заполнен и взрослыми, и детьми. В 16.20 мы начали приветствие. Ирина Кобзарь рассказала про наш театр, вышла вся актерская труппа, мы спели «Ой хто Миколая любить», вышел и сам Николай – актер Михаил Терещенко - поздравил людей: пожелал, чтобы праздник принес нам всем мир, радость и любовь. Спектакль мы решили играть без антракта, быстро. Нужно учитывать, что зал не такой уж теплый, все-таки фронтовые условия», - рассказывает Роман Жиров.



Актеры отыграли спектакль за 40 минут, а уже в 17.00 все ближе к ДК начали разрываться снаряды.



«Разрывы были уже близко, мы насчитали около шести. Последний «Град» упал очень мощно. В ДК сразу выключился свет. У них такая система, что, когда электричество пропадает, включается котел. Он загорелся и начался пожар. Надо отдать должное актерам и зрителям. Труппа повела себя достойно, не было паники, все слажено и быстро в темноте убрали декорации и костюмы. У зрителей тоже не было паники. В зале были дети и, чтобы их не испугать, все организованно прижались к стенам, а потом вышли», - рассказывает актер.



Труппа в течение 40 минут собрала декорации и выехала из Новолуганского. С выключенными фарами актеры добрались до Зайцево, а оттуда в Бахмут. По дороге, говорят, еще успели передать гостинцы – мандарины, кофе и сладости – нашим бойцам на блокпостах.



«Когда мы подъезжали к Бахмуту, удалось созвониться с заведующей детского сада. К сожалению, две группы были разбиты, но сейчас уже идут работы. И мы будем продолжать о них заботиться, потому что это уже наше дело чести», - говорит Роман Жиров.