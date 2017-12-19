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19.12.2017  15:24   

Возле Французского бульвара – тройное ДТП

Авария произошла около 11 утра 19 декабря на улице Академика Павлова, 44-б.


// Патрульная полиция

Там столкнулись автомобили Chevrolet Captiva, ВАЗ-2108 и Volkswagen Passat, сообщили в патрульной полиции.

По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Passat, выезжая с парковки торгового центра, не оказал преимущества в движении автомобилю  Chevrolet. Captiva двигалась по Салтовскому шоссе со стороны улицы Халтурина.

В результате нарушения правил дорожного движения произошло столкновение, от которого Chevrolet развернуло и выбросило на ВАЗ, ехавший в попутном направлении.

В результате ДТП пострадавших нет.

Сразу после столкновения водитель автомобиля Volkswagen уехал с места происшествия.

Патрульные составили схему ДТП и отобрали первичный материал. Материал в дальнейшем будут направлены в отдел розыска и дознания.

Тэги:  дтп, харьков
 
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