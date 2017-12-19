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19.12.2017  15:41   

ДТП на трамвайных путях произошло на Салтовке

Авария произошла около часа дня 19 декабря на улице Героев Труда, 15/31.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Рено, двигаясь задним ходом, совершил столкновение с автомобилем Сузуки Гранд Витара.

На водителя Рено патрульные составили административный протокол по ст.124 КУоАП.

Собранный материал будет передан в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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