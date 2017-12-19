ДТП на трамвайных путях произошло на Салтовке

Авария произошла около часа дня 19 декабря на улице Героев Труда, 15/31.
По предварительной информации, водитель автомобиля Рено, двигаясь задним ходом, совершил столкновение с автомобилем Сузуки Гранд Витара.
На водителя Рено патрульные составили административный протокол по ст.124 КУоАП.
Собранный материал будет передан в суд.
Гороскоп на сегодняшний день совсем неплох, обещая вам энергичность и неутомимость практически в любых сферах жизни, в том числе и в любви.
Температура воздуха понизится. На протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Без осадков.
Сегодня православные христиане отмечают День святого Николая Чудотворца – покровителя моряков, купцов и детей.
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