На Алексеевке столкнулись две иномарки (ФОТО)

Авария произошла около двух часов дня на перекрестке улиц Ляли Убийвовк и Целиноградской.
По предварительной информации, водитель автомобиля Шкода не предоставил преимущество в движении автомобилю Митсубиси Лансер, который двигался по главной дороге по улице Целиноградской.
В результате происшествия пострадавших нет.
На водителя Шкоды составлен протокол по статье 124 КУоАП.
Собранный материал будет передан в суд.
Гороскоп на сегодняшний день совсем неплох, обещая вам энергичность и неутомимость практически в любых сферах жизни, в том числе и в любви.
Температура воздуха понизится. На протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Без осадков.
Сегодня православные христиане отмечают День святого Николая Чудотворца – покровителя моряков, купцов и детей.
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