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19.12.2017  17:56   

На Алексеевке столкнулись две иномарки (ФОТО)

Авария произошла около двух часов дня на перекрестке улиц Ляли Убийвовк и Целиноградской.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Шкода не предоставил преимущество в движении автомобилю Митсубиси Лансер, который двигался по главной дороге по улице Целиноградской.

В результате происшествия пострадавших нет.

На водителя Шкоды составлен протокол по статье 124 КУоАП.

Собранный материал будет передан в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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