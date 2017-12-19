19.12.2017 17:56

На Алексеевке столкнулись две иномарки (ФОТО)

Авария произошла около двух часов дня на перекрестке улиц Ляли Убийвовк и Целиноградской.



// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Шкода не предоставил преимущество в движении автомобилю Митсубиси Лансер, который двигался по главной дороге по улице Целиноградской.



В результате происшествия пострадавших нет.



На водителя Шкоды составлен протокол по статье 124 КУоАП.



Собранный материал будет передан в суд.