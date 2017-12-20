Под обломками сгоревшего дома нашли погибшую женщину (ФОТО)

Около полуночи в поселке Малые Проходы Дергачевского района загорелся частный дом.
О пожаре спасателям сообщили 20 декабря в 00:03. Звонили соседи, которые увидели большое зарево.
К месту пожара немедленно прибыло три пожарно-спасательных отделения ГСЧС на автоцистернах в составе 16 человек.
На месте пожарные увидели, что жилой дом горел по всей площади в 110 кв.м. Его деревянная крыша и другие несущие конструкции под воздействием огня разрушились. Также от высокой температуры занялся легковой автомобиль «ЗАЗ-968», который стоял рядом во дворе.
Во время тушения пожара в доме под завалами спасатели обнаружили тело 75-летней хозяйки домовладения.
В 1:21 пожарные локализовали пожар, однако полностью ликвидировать его удалось только в 7:
Причина возникновения пожара выясняется.
Периоды бездействия могут сменяться жаждой бурной деятельности. Доверяйте своей интуиции – она поможет вам в нужный момент, и прислушайтесь к сегодняшним идеям и снам.
Среда будет облачной, с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
День был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции, посвященной проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты.
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