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20.12.2017  10:56   

Под обломками сгоревшего дома нашли погибшую женщину (ФОТО)

Около полуночи в поселке Малые Проходы Дергачевского района загорелся частный дом.


// ГСЧС

О пожаре спасателям сообщили 20 декабря в 00:03. Звонили соседи, которые увидели большое зарево.

К месту пожара немедленно прибыло три пожарно-спасательных отделения ГСЧС на автоцистернах в составе 16 человек.

На месте пожарные увидели, что жилой дом горел по всей площади в 110 кв.м. Его деревянная крыша и другие несущие конструкции под воздействием огня разрушились. Также от высокой температуры занялся легковой автомобиль «ЗАЗ-968», который стоял рядом во дворе.

Во время тушения пожара в доме под завалами спасатели обнаружили тело 75-летней хозяйки домовладения.

В 1:21 пожарные локализовали пожар, однако полностью ликвидировать его удалось только в 7:

Причина возникновения пожара выясняется.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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