20.12.2017 10:56

Под обломками сгоревшего дома нашли погибшую женщину (ФОТО)

Около полуночи в поселке Малые Проходы Дергачевского района загорелся частный дом.



// ГСЧС

О пожаре спасателям сообщили 20 декабря в 00:03. Звонили соседи, которые увидели большое зарево.



К месту пожара немедленно прибыло три пожарно-спасательных отделения ГСЧС на автоцистернах в составе 16 человек.

На месте пожарные увидели, что жилой дом горел по всей площади в 110 кв.м. Его деревянная крыша и другие несущие конструкции под воздействием огня разрушились. Также от высокой температуры занялся легковой автомобиль «ЗАЗ-968», который стоял рядом во дворе.



Во время тушения пожара в доме под завалами спасатели обнаружили тело 75-летней хозяйки домовладения.



В 1:21 пожарные локализовали пожар, однако полностью ликвидировать его удалось только в 7:

Причина возникновения пожара выясняется.