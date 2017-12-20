20.12.2017 11:41

В ДТП под Харьковом погибли два человека

Столкновение произошло днем 19 декабря в Мерефе.



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Как сообщили в оперативной сводке ХОГА, в два часа дня на улице Днепровской столкнулись автомобили ЗАЗ «Славута» и «Шкода».

В результате ДТП погибли на месте происшествия 46-летний водитель «Славуты» и пассажир «Шкоды», личность которого устанавливается.

Еще два пассажира доставлены в больницу.