 
Главная Новости Криминал и происшествия В ДТП под Харьковом погибли два человека
20.12.2017  11:41   

В ДТП под Харьковом погибли два человека

Столкновение произошло днем 19 декабря в Мерефе.


// Facebook

Как сообщили в оперативной сводке ХОГА, в два часа дня на улице Днепровской столкнулись автомобили ЗАЗ «Славута» и «Шкода».

В результате ДТП погибли на месте происшествия 46-летний водитель «Славуты»  и пассажир «Шкоды», личность которого устанавливается.

Еще два пассажира доставлены в больницу.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.12 Криминал и происшествия На Рогани – ДТП с пострадавшим (ФОТО) 19.12 Криминал и происшествия На Алексеевке столкнулись две иномарки (ФОТО) 19.12 Криминал и происшествия ДТП на трамвайных путях произошло на Салтовке
 
 

Видео

Геннадий Кернес подписал Соглашение с ЕБРР о выделении Харькову финансовой поддержки на строительство метро
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 