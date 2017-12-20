В ДТП под Харьковом погибли два человека

Столкновение произошло днем 19 декабря в Мерефе.
Как сообщили в оперативной сводке ХОГА, в два часа дня на улице Днепровской столкнулись автомобили ЗАЗ «Славута» и «Шкода».
В результате ДТП погибли на месте происшествия 46-летний водитель «Славуты» и пассажир «Шкоды», личность которого устанавливается.
Еще два пассажира доставлены в больницу.
Периоды бездействия могут сменяться жаждой бурной деятельности. Доверяйте своей интуиции – она поможет вам в нужный момент, и прислушайтесь к сегодняшним идеям и снам.
Среда будет облачной, с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
День был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции, посвященной проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты.
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