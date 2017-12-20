На Рогани – ДТП с пострадавшим (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 20 декабря Периоды бездействия могут сменяться жаждой бурной деятельности. Доверяйте своей интуиции – она поможет вам в нужный момент, и прислушайтесь к сегодняшним идеям и снам.

Прогноз погоды в Харькове на среду, 20 декабря Среда будет облачной, с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.