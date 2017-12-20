На Рогани – ДТП с пострадавшим (ФОТО)

Авария произошла 20 декабря около половины десятого утра.
В районе дома 48 по улице Грицевца столкнулись автомобили ВАЗ-2110 и Дача Логан.
В результате происшествия пострадал водитель автомобиля Дача Логан, которого медики госпитализировали в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.
Периоды бездействия могут сменяться жаждой бурной деятельности. Доверяйте своей интуиции – она поможет вам в нужный момент, и прислушайтесь к сегодняшним идеям и снам.
Среда будет облачной, с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
День был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции, посвященной проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты.
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