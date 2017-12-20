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20.12.2017  12:00   

На Рогани – ДТП с пострадавшим (ФОТО)

Авария произошла 20 декабря около половины десятого утра.


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В районе дома 48 по улице Грицевца столкнулись автомобили ВАЗ-2110 и Дача Логан.

В результате происшествия пострадал водитель автомобиля Дача Логан, которого медики госпитализировали в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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