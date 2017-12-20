20.12.2017 14:19

На пожаре под Харьковом погиб мужчина

Утром 20 декабря в частном одноэтажном жилом доме села Петропавловка Купянского района вспыхнул пожар.



// ГСЧС

Получив вызов в 6:13, на тушение выехал дежурный караул 44-й Государственной пожарно-спасательной части в составе 7-ми спасателей на 2-х автоцистернах.



На момент прибытия спасательных подразделений огнем были охвачены домашние вещи и стена в жилом помещении, а также деревянные конструкции крыши дома. Общая площадь пожара около 10 кв.м.



Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело мужчины 1973 года рождения.



В 6:29 пожарные локализовали пожар, а в 10:20 полностью ликвидировали.

Вероятной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем.