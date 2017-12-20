На пожаре под Харьковом погиб мужчина

Утром 20 декабря в частном одноэтажном жилом доме села Петропавловка Купянского района вспыхнул пожар.
Получив вызов в 6:13, на тушение выехал дежурный караул 44-й Государственной пожарно-спасательной части в составе 7-ми спасателей на 2-х автоцистернах.
На момент прибытия спасательных подразделений огнем были охвачены домашние вещи и стена в жилом помещении, а также деревянные конструкции крыши дома. Общая площадь пожара около 10 кв.м.
Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело мужчины 1973 года рождения.
В 6:29 пожарные локализовали пожар, а в 10:20 полностью ликвидировали.
Вероятной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем.
Периоды бездействия могут сменяться жаждой бурной деятельности. Доверяйте своей интуиции – она поможет вам в нужный момент, и прислушайтесь к сегодняшним идеям и снам.
Среда будет облачной, с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
День был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции, посвященной проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты.
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