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20.12.2017  14:19   

На пожаре под Харьковом погиб мужчина

Утром 20 декабря в частном одноэтажном жилом доме села Петропавловка Купянского района вспыхнул пожар.


// ГСЧС

Получив вызов в 6:13, на тушение выехал дежурный караул 44-й Государственной пожарно-спасательной части в составе 7-ми спасателей на 2-х автоцистернах.

На момент прибытия спасательных подразделений огнем были охвачены домашние вещи и стена в жилом помещении, а также деревянные конструкции крыши дома. Общая площадь пожара около 10 кв.м.

Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело мужчины 1973 года рождения.

В 6:29 пожарные локализовали пожар, а в 10:20 полностью ликвидировали.

Вероятной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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