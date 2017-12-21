21.12.2017 11:35

Возле областной прокуратуры подожгли автомобиль (ФОТО)

Полиция устанавливает причины возгорания автомобиля.



// NewsRoom

Информация о возгорании припаркованного на улице Шота Руставели автомобиля Lexus LX 570 поступила в Основянский отдел полиции 20 декабря в 16.20, сообщили в Нацполиции.



В оперативной сводке ХОГА отмечается, что от пожара пострадали еще два автомобиля: Mercedes и Skoda, которые находились рядом.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.



В СМИ появилась информация, что сгоревший автомобиль принадлежит сотруднику областной прокуратуры Станиславу Муратову. Он является мужем судьи Светланы Муратовой, которая ведет дело Алены Зайцевой и Геннадия Дронова – участников резонансного ДТП на улице Сумской 18 октября.





Фото: NewsRoom