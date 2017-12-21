Возле областной прокуратуры подожгли автомобиль (ФОТО)

Полиция устанавливает причины возгорания автомобиля.
Информация о возгорании припаркованного на улице Шота Руставели автомобиля Lexus LX 570 поступила в Основянский отдел полиции 20 декабря в 16.20, сообщили в Нацполиции.
В оперативной сводке ХОГА отмечается, что от пожара пострадали еще два автомобиля: Mercedes и Skoda, которые находились рядом.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
В СМИ появилась информация, что сгоревший автомобиль принадлежит сотруднику областной прокуратуры Станиславу Муратову. Он является мужем судьи Светланы Муратовой, которая ведет дело Алены Зайцевой и Геннадия Дронова – участников резонансного ДТП на улице Сумской 18 октября.
Фото: NewsRoom
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