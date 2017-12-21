21.12.2017 14:00

Полиция просит опознать мужчину, погибшего под поездом (ФОТО)

ЧП произошло вечером 10-го декабря между селами Шелестово Коломакского района Харьковской области и Искровка Чутовского района Полтавской области.



// Нацполиция

Как сообщили в Нацполиции, скоростным поездом смертельно травмирован неизвестный мужчина, который двигался путями.



Погибший был одет в черную куртку с подкладкой оранжевого цвета и капюшоном с искусственным мехом, жилет желтого цвета с накладными карманами на молниях, рубашку серо-белого цвета в клетку, два свитера – светло-серого и черного цветов, брюки джинсовые синие с маркировкой «COOCKERS» и черный кожаный ремень, черные кожаные ботинки «GRIP» 44 размера.



Приметы: среднего телосложения, возраст 50-55 лет, рост - 180-185 см, над левой бровью шрам, на шее – подвеска с кулоном в форме звезды.



Всех, кто знает погибшего или видели похожего по указанному описанию, просьба сообщить об этом в Чутовское отделение полиции Полтавщины по телефонам - 095-713-34-02, 050-700-78-28, (0534) 791-102, (0534 ) 791-308 или «102».