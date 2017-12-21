21.12.2017 16:18

Загулявшую после уроков школьницу искала полиция

7-летнюю девочку сотрудники Киевского отдела полиции разыскали в течение нескольких часов.



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В полицию обратилась знакомая матери девочки. Она просила помощи полиции в поиске 7-летней девочки, которая вышла из школы и более двух часов не возвращалась домой.



Полицейские быстро разыскали девочку. Она была в гостях у своей подруги. Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.

С ребенком проведена профилактическая беседа. В отношении ее матери составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса об административных правонарушениях.



