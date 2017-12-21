Загулявшую после уроков школьницу искала полиция

7-летнюю девочку сотрудники Киевского отдела полиции разыскали в течение нескольких часов.
В полицию обратилась знакомая матери девочки. Она просила помощи полиции в поиске 7-летней девочки, которая вышла из школы и более двух часов не возвращалась домой.
Полицейские быстро разыскали девочку. Она была в гостях у своей подруги. Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.
С ребенком проведена профилактическая беседа. В отношении ее матери составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса об административных правонарушениях.
Хороший день, чтобы быстро и хотя бы в общих чертах закончить все начатое. Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность.
Начало выходных подарит настоящую зимнюю погоду – со снегом, морозцем и, увы, гололедом. Затем снова пойдут дожди.
Праздник проводится ежегодно 23 декабря. Впервые этот день отмечался в Европе в 2006 году.
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