В пьяной ссоре мужчина нанес ножевые ранения знакомому

В совершении преступления сотрудники Купянского отдела полиции разоблачили 43-летнего жителя Купянска.
Злоумышленник не стал отрицать своей вины. Он рассказал, что во время распития спиртных напитков между ним и потерпевшим возникла ссора, в результате которой он ударил его ножом.
28-летний пострадавший был доставлен в местную больницу с ножевым ранением туловища. Сейчас состояние его здоровья медики оценивают как стабильное.
Следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Сейчас подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания.
Следственные действия продолжаются.
Хороший день, чтобы быстро и хотя бы в общих чертах закончить все начатое. Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность.
Начало выходных подарит настоящую зимнюю погоду – со снегом, морозцем и, увы, гололедом. Затем снова пойдут дожди.
Праздник проводится ежегодно 23 декабря. Впервые этот день отмечался в Европе в 2006 году.
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