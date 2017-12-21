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21.12.2017  16:28   

В пьяной ссоре мужчина нанес ножевые ранения знакомому

В совершении преступления сотрудники Купянского отдела полиции разоблачили 43-летнего жителя Купянска.


// Нацполиция

Злоумышленник не стал отрицать своей вины. Он рассказал, что во время распития спиртных напитков между ним и потерпевшим возникла ссора, в результате которой он ударил его ножом.

28-летний пострадавший был доставлен в местную больницу с ножевым ранением туловища. Сейчас состояние его здоровья медики оценивают как стабильное.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Сейчас подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания.

Следственные действия продолжаются.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  нож, полиция, харьков
 
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